Wie stak hardloopster Esmee (18) zonder enkele aanleiding neer?

Ja, natuurlijk weet hij van de neergestoken hardloopster, zegt Carel van de Poll (61), terwijl hij maandagmiddag ruim een kilometer van de plaats delict zijn rondje maakt. ,,Ik woon hier vlakbij in Heiloo en het nieuws ging als een lopend vuurtje door de buurt. Via WhatsApp kreeg ik meteen allemaal berichten doorgestuurd.”



Zijn vrouw en vrienden manen hem goed op te passen als hij zijn hardloopschoenen en fel blauwe sportjasje aantrekt. De fitte zestiger ziet echter geen reden om niet zoals gewoonlijk drie tot vier keer per week op pad gaan en tot 10 km te rennen. ,,Daarvoor loop ik te graag.”



Wel let hij extra op. ,,Als een auto halt houdt, zorg ik dat ik weg blijf van het raampje,” refereert hij aan het misdrijf van vorige week maandagavond. De 18-jarige hardloopster Esmee liep toen iets over half 8 haar rondje op de Rinnegommerlaan in Egmond aan den Hoef. Plotseling reed een automobilist in een grijze auto haar klem, opende het raampje en gaf een harde stomp op haar borst.