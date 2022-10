Wie kwaad zegt dat ik met dierenbeul getrouwd ben, wijs ik op het plakje leverworst in de hand

Update Kabinet omarmt advies Remkes: grootste natuurbe­der­vers eerst aanpakken

Het kabinet omarmt de aanbevelingen uit het stikstofrapport van Johan Remkes. Het doel van 50 procent minder uitstoot in 2030 blijft staan, maar kan in 2025 of 2028 tussentijds worden bijgesteld. Ook gaat het kabinet 500 tot 600 zogeheten piekbelasters eerst aanpakken, zodat andere boeren ontzien kunnen worden.

14 oktober