Wie is toch deze vermoorde vrouw die naakt is gedumpt in Zeeland?

De Belgische politie heeft gisteravond een nieuwe foto van de onbekende vrouw verspreid die acht maanden geleden gevonden werd in het Zeeuwse Westdorpe, net over de grens met België. Na meer dan 600 tips is de identiteit van de vrouw, die met een kogel omgebracht werd, nog steeds een raadsel. Een nieuw detail dat in het Vlaamse opsporingsprogramma Faroek bekend gemaakt werd, is een plastic zak van winkelketen Intermarché die bij het slachtoffer gevonden werd.

Op 22 juni 2019 werd de vrouw in een weiland langs de Sint-Anthoniekade in Westdorpe aangetroffen, op enkele tientallen meters van Zelzate. Ze was naakt en lag half verstopt achter enkele struiken.

,,Iets na 11 uur vond een voorbijganger de dame”, duidt Pascal Swaelens van de Cel Vermiste Personen in het opsporingsprogramma Faroek. “Ze was achter een paar struiken gelegd, maar ze was toch nog zichtbaar. Uit het onderzoek en de autopsie blijkt dat de vrouw vermoedelijk op een andere plaats vermoord is door een schot, en dan hier is gedumpt.”

Volledig scherm De vrouw lag half verstopt in de struiken langs een weiland. © Provicom

Sinds die dag zijn de Nederlandse en de Belgische politie samen op zoek naar de identiteit van de vrouw. Daarbij kunnen eventuele getuigen helpen die in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22 juni een voertuig zagen op de Sint-Anthoniekade in Westdorpe.

Die locatie op zich is al opvallend, volgens de rechercheurs. ,,Het is een plaats die je moet kennen”, zegt Swaelens. ,,Hier komen wel veel wandelaars en fietsers en er zitten ook vaak vissers, maar je moet de plaats toch kennen om hier een lichaam te komen leggen.”

Naakt, maar verzorgd

Zowel de Belgische als de Nederlandse media besteedden al verschillende keren aandacht aan de zaak. In het programma Opsporing Verzocht werd bijvoorbeeld in september al een foto van de vrouw verspreid. '

Dat leverde tot nu toe al meer dan 600 tips op, maar de vrouw is nog steeds niet geïdentificeerd. Verschillende tipgevers gaven de Duitse Monika Ritschel of de Noorse Anne-Elisabeth Hagen op als mogelijke slachtoffers, maar uit DNA-onderzoek blijkt het over geen van beide vermiste vrouwen te gaan.

Quote De plastic zak is met zekerheid gelinkt aan de feiten. Pascal Swaelens, Speurder Cel Vermiste Personen

In de hoop toch nog een gouden tip te krijgen, verspreiden de speurders nu een nieuwe foto die moet tonen hoe de vrouw er vermoedelijk uitzag. Ze had een blanke huidskleur en halflang rossig haar. Ze was ongeveer 1,60 meter groot, woog ongeveer 60 kilogram en was vermoedelijk tussen 50 en 65 jaar oud.

Toen ze gevonden werd, was ze naakt, maar wel verzorgd. Zo waren haar teennagels bijvoorbeeld gelakt. Ze onderging tijdens haar leven verschillende operaties om haar baarmoeder, eierstokken, galblaas en blinde darm te laten verwijderen.

Beloning

Naast de nieuwe foto verspreidt de politie ook informatie over een nieuw aanknopingspunt. ,,Bij de vrouw lag een soort plastic vuilniszak die kwam van een winkel van de keten Intermarché”, duidt Swaelens. ,,Dat is een Franse keten, maar ook in Wallonië en Polen zijn die aanwezig. We kunnen met zekerheid zeggen dat de zak gelinkt is met het lichaam en de feiten.” Dat betekent dat de vrouw mogelijk afkomstig is uit een van de landen waar de winkelketen actief is.

Sinds vorige maand belooft justitie een beloning van 15.000 euro voor de tipgever die een doorbraak kan opleveren voor het onderzoek

Volledig scherm Deze nieuwe robotfoto moet hopelijk verheldering brengen. © VTM