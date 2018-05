Wie is er bang voor de boze wolf? Wolvenexpert Elli in elk geval niet

InterviewAls iemand weet wat we van de wolf moeten vinden, is het Elli Radinger wel. Al dertig jaar observeert de Duitse de beesten in het wild. Ze schreef er een boek over, en adviseert Nederland om de wolf met open armen te ontvangen. 'Wolven zijn zoveel beter dan wij. Ze zouden hun oudere familieleden nooit in een bejaardenhuis stoppen.'