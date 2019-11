Wie de houding van anderen wil begrijpen, moet het werk van deze schrijver lezen

Video Toen was racisme nog heel gewoon: de donkere en bijna vergeten jaren ‘90 Harry Buisman stopte vanwege racisme: ‘Ik schrok me kapot, maar niemand deed wat’ We zijn kwaad en geschrok­ken (en dat is goed nieuws)

6:01 Dat de schok om racisme in het stadion deze week zo groot was, komt ook omdat we het niet meer gewend zijn. Bijna vergeten is dat het voetbalstadion ooit een bastion van racisme en geweld was. Helemáál vergeten is het verhaal van Harry Buisman, die om die reden stopte: ‘Er zijn zoveel diep-kwetsende momenten geweest. Ik had van het veld moeten stappen.’