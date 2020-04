Wie de gang van het virus volgt, leert veel over hoe de wereld écht in elkaar zit

Op 11 januari stierf in Wuhan een 61-jarige man, hij was de eerste coronadode. 11 januari. Dat is nog geen 100 dagen geleden (91, om precies te zijn). In die heel korte periode heeft een virus met een grootte van 50 tot 200 nanometer - en let op: een nanometer is een miljardste deel van een meter - alles wat we kennen op z’n kop gezet. Probeer maar eens op een rijtje te zetten wat er de in de eerste drie maanden van dit jaar allemaal is gebeurd. Het gaat u niet lukken. Er gebeurt te veel. De werkelijkheid loopt aan alle kanten over de rand.