WHO: Goed bron- en contactonderzoek cruciaal voor land als Nederland

'Mondkapjes ook nuttig'Razendsnel en uitgebreid bron- en contactonderzoek is hét cruciale middel om ervoor te zorgen dat het coronavirus in Europa en dus ook in Nederland onder controle blijft. Dat zegt epidemioloog Michael Ryan, bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) verantwoordelijk voor de coronabestrijding. ,,Dit virus kent geen seizoenspatroon. Het zal blijven oplaaien.”

Ryan en WHO-baas Tedros Adhanom Ghebreyesus toonden zich op de wekelijkse persconferentie in Genève redelijk tevreden over de bestrijding van het virus in Europa. Aanvankelijk was Europa een van de zwaarst getroffen werelddelen, maar volgens cijfers van de Johns Hopkins University staat er buiten Rusland geen Europees land bij de tien zwaarst getroffen landen.



Tedros noemde Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk als landen die er in geslaagd zijn het virus de kop in te drukken. In die landen kende de verspreiding van het virus een vergelijkbaar verloop als in Nederland. Ook de WHO ziet echter dat het aantal besmettingen in de meeste landen weer toeneemt.

Quote Als je de druk eraf haalt, laait het virus weer op Michael Ryan, epidemioloog

Nederland telde maandag 630 nieuwe besmettingen, het hoogste aantal sinds eind mei. Het aantal ziekenhuisopnames is nog steeds beperkt, vergeleken met het voorjaar. Wel loopt het iets op. Er lagen maandag 29 mensen met corona op de intensive care, en 99 op andere afdelingen. Zondag waren dat er respectievelijk 31 en 87. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vermoedt dat er de komende weken meer coronapatiënten in het ziekenhuis terecht zullen komen.



Seizoenspatroon

,,Als je de druk eraf haalt, laait het virus weer op", zegt Ryan, een Ier. ,,Uit niets is tot nu toe gebleken dat het coronavirus een seizoenspatroon volgt, zoals andere virussen. Of je het nou een nieuwe piek noemt, een tweede golf of een nieuwe golf: het virus komt weer terug.”



Om te voorkomen dat het virus weer om zich heen grijpt, is grote alertheid geboden, stelt Ryan. Naast het respecteren van de basisregels (waar volgens de WHO ook het dragen van een mondkapje op drukke plekken onderdeel van is, een maatregel die in Nederland alleen in delen van Amsterdam en Rotterdam geldt), is snel en gedegen bron- en contactonderzoek volgens Ryan van essentieel belang.

Snel reageren

,,Je moet lokale data hebben, je moet snel testen en je moet bij een besmetting heel snel reageren, om ook de contacten van een patiënt in beeld te krijgen en te testen. Nieuwe haarden zul je altijd hebben. Hoeveel schade die aanrichten, hangt echt af van de investering die je hebt gedaan in goed bron- en contactonderzoek.”



In Nederland is er de nodige kritiek op de manier waarop GGD's opereren. Een aantal regionale gezondheidsdiensten slaagde er de afgelopen weken niet om tests snel in te plannen en om de uitslag op tijd door te bellen. In Amsterdam en Rotterdam, waar het aantal besmettingen snel toeneemt, werd vorige week het bron- en contactonderzoek teruggeschroefd, vanwege capaciteitstekort. Er was bijvoorbeeld geen personeel om alle nauwe contacten van besmette personen te waarschuwen.

De GGD stelt ondertussen dat het dweilen met de kraan open is, als mensen zich niet goed aan de regels houden. Het aantal Nederlanders dat zich liet testen lag de afgelopen week opnieuw rond de 100.000. Aanvankelijk was er een daling zichtbaar, maar dat trok bij na de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge.



Laatstgenoemde stelde vorige week overigens dat de GGD's ‘carte blanche’ hebben om te zorgen dat ze het bron- en contactonderzoek kunnen doen. Indien nodig kunnen ze ook een beroep doen op defensiepersoneel.

Een medewerker van de GGD Rotterdam-Rijnmond neemt een coronatest af in een teststraat.

Succesvolle landen

De WHO pikte onder meer Nieuw-Zeeland en Rwanda eruit als landen waar de bestrijding van het coronavirus erg succesvol is. In Nieuw-Zeeland waren er zondag in totaal voor zover bekend nog 23 mensen besmet. Zij zitten allemaal in quarantaine. Het land wordt geprezen om zijn efficiënte testbeleid, en wordt ook geholpen door het feit dat het uit eilanden bestaat. Tedros noemde het land een voorbeeld voor anderen.



Ook Rwanda slaagt erin het aantal besmettingen beperkt te houden. Daar zijn strenge maatregelen voor uit de kast gehaald. Wie geen mondkapje draagt, wordt gearresteerd volgens internationale media. Potentiële contacten van besmette Rwandezen krijgen thuis bezoek van de autoriteiten en worden dan ook getest, aldus de WHO.

Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland.