Weten we straks eindelijk wie mysterieuze Heulmeisje is? Rechter stemt in met DNA-onderzoek

Er komt DNA-onderzoek naar de identiteit van het Heulmeisje. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het overleden meisje werd in 1976 gevonden bij parkeerplaats De Heul in Maarsbergen. Haar identiteit is sindsdien een mysterie.

Een woordvoerder van het OM bevestigt dat de rechter onlangs een machtiging heeft gegeven om dit zogenaamde verwantschapsonderzoek uit te laten voeren. In de DNA-databank voor strafzaken wordt dan door het NFI naar mogelijke familieleden van het Heulmeisje gezocht.

De ware identiteit van dit meisje, zo genoemd vanwege de plaats waar ze gevonden werd, is al sinds 24 oktober 1976 een mysterie. Toen werd haar lichaam gevonden door Melissa van de Waerdt en haar gezin, die op dat moment een wandeling maakten door de bossen van Maasbergen.

Vermiste Monique bleek toch niet het Heulmeisje

Sindsdien is er veel onderzoek gedaan naar haar identiteit. In 1987 stelde de politie vast dat het gevonden Heulmeisje de vermiste Monique was, die in 1975 spoorloos verdween uit De Bilt. Maar de zaak neemt in 2006 een bizarre wending. Monique leeft nog en neemt contact op met haar familie. Het Heulmeisje is opnieuw identiteitsloos.

Het gaat om een verjaarde zaak, een cold case, dus er is niet heel veel noodzaak om daar veel haast bij te maken woordvoerder OM

Later worden haar lichaamsresten nog twee keer opgegraven, waarbij duidelijk wordt dat het Heulmeisje een stuk jonger is dan aanvankelijk werd gedacht en vermoedelijk uit het Eifelgebied in Duitsland komt. Toch kon haar identiteit nooit worden vastgesteld. De Nederlandse politie lanceerde onlangs de campagne ‘Identifyme’, waardoor negentien tips binnen kwamen over het Heulmeisje.

Eerder werd al duidelijk dat het verwantschapsonderzoek naar het Heulmeisje er mogelijk zou komen, al moest de rechter nog toestemming geven. Nu is dat dus gebeurd. Wanneer het NFI aan dit onderzoek begint is nog niet duidelijk. ,,Het gaat om een verjaarde zaak, een cold case, dus er is niet heel veel noodzaak om daar veel haast bij te maken”, zegt een woordvoerder van het OM.

