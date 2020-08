Wespenoverlast piekt door hittegolf

,,Ja, het is echt super druk”, vertelt Patrick Beukema van Beukema Ongediertebestrijding uit Amsterdam. Hij en zijn 17 medewerkers ruimen momenteel tot wel tachtig wespennesten per dag op in de regio Amsterdam en de Zaanstreek. ,,Eigenlijk kwam dit jaar laat op gang, in juni en juli was het juist veel rustiger dan normaal. Door de warmte van de afgelopen periode gingen mensen massaal naar buiten en daar komen ze in contact met wespen.”