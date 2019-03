Werkstraffen geëist na dodelijk ongeval speeltuin

Het kind beklom een opblaasbaar toestel van enkele meters hoog. Het klimtoestel was eigenlijk bedoeld als onderdeel van de meerkamp voor oudere kinderen. In de praktijk werd het door kinderen vooral gebruikt als glijbaan, tegen de veiligheidsvoorschriften in. Het jongetje viel van een paar meter hoogte vanaf de rand naar beneden. Valdempend materiaal naast het toestel ontbrak. Het kind liep ernstig hersenletsel op en overleed op 9 januari 2016 in het ziekenhuis.



Het OM bracht de directeur en een leidinggevende van de speeltuin voor de rechter, op verdenking van dood door schuld. Daarnaast vervolgt het de opvangmedewerkster die met de kinderen op stap was. De hoogste eis was voor de directeur. Tegen zijn eveneens gedagvaarde bv eiste het OM een boete van 20.000 euro. Volgens het OM heeft de directeur ,,een potje gemaakt van alle veiligheidsaspecten’' in de speeltuin. ,,Hoe kun je daar geen oog voor hebben in zo’n bedrijf?’' vroeg de officier van justitie zich hardop af. ,,Kwalijk en schandalig’', zo kwalificeerde hij het handelen van de verdachten. De leidinggevende hoorde 180 uur tegen zich eisen.