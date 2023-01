Werkstraf voor schietschijfactie met Rutte, Kaag en De Jonge als doelwit: ‘Dit is kwaadaardig’

Met video Van Deventer Moordzaak tot ontmaske­ring Peter Gillis: het verhaal achter deze baanbreken­de artikelen

Het laten heropenen van de Deventer Moordzaak, het ontmaskeren van een cybercharlatan die een Twentse zakenman in de greep heeft, de ophef rondom ondernemer en realityster Peter Gillis: het zijn allemaal gevolgen van het publiceren van artikelen door journalisten. In een nieuwe videoserie duiken we opnieuw in die zaken: hoe kijken journalisten daar nu op terug?

