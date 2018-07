Werkstraf voor lid studentenvereniging Vindicat na mishandeling

Reddingsac­ties voor dieren die droogte niet overleven

11:58 Na de recordhete zomer van 1976 duurde het jaren voor de natuur er weer een beetje bovenop was. Deze zomer is tot nu toe nóg droger. In een ultieme poging om de ernstig bedreigde kleine heidevlinder redden, komen op de dorre Veluwe kunstmatige 'nectarkroegen'.