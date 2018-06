Werken bij Defensie, je moet het maar kunnen? Extreem lage baankansen

De baankansen zijn verdeeld in vijf categorieën: zeer goed, goed, redelijk, matig en slecht. Wie op de categorie 'slecht' klikt, ziet 28 beroepen staan. 26 hiervan vallen in de categorie defensie. Ook in de categorie 'matig' is defensie oververtegenwoordigd, van de 50 beroepen zijn er 28 gerelateerd aan defensie. Ze steken er met kop en schouder bovenuit. De eerstvolgende sector die het niet zo goed doet is fashion en styling: van de 50 matige beroepen vallen er 10 binnen de fashion en styling.

Minder vacatures

Robert van El, eigenaar van de website, geeft de definitie van een slechte en matige baankans: ,,Het betekent kort gezegd dat er minder vacatures zijn dan dat er mensen zijn die op zoek zijn naar een baan.'' Intelligence Group is het bedrijf achter de data die gebruikt worden om te bepalen welke beroepen het goed doen en welke het minder goed doen. ,,Dat er 336 vacatures bij Defensie openstaan, zegt niets over de baankansen. Het gebeurt vaak dat de mensen die ze nodig hebben in een organisatie, een totaal ander profiel hebben dan de mensen die ze al in huis hebben'', licht Ben Rogmans van Intelligence Group toe.

,,Wij kijken naar het profiel van de mensen die overtollig zijn bij defensie, dan kijken we naar het aantal vacatures die er voor die profielen zijn en dan kijken we ook nog hoeveel mensen met zo’n profiel momenteel werk hebben maar ook op zoek zijn naar ander werk. Dan krijg je een verhouding tussen vraag en aanbod en op basis van die verhouding bepalen wij de kansen.''

Strenge keuring

Veel mensen die de ambitie hebben om binnen Defensie carrière te maken, worden niet geaccepteerd, of blijven maar een paar jaar hangen. Klaas Meijer, woordvoerder bij Defensie: ,,Om militair te worden moet je wel een strenge keuring door. Die keuring kijkt enerzijds of je psychisch sterk genoeg bent om het te kunnen. Je moet onder stressvolle omstandigheden kunnen werken en je werkt met een wapen, waarvoor je een stabiele persoonlijkheid moet hebben. Daarnaast is er uiteraard ook de fysieke kant. Wil je als militair aan de slag, dan moet je wel aan verschillende eisen kunnen voldoen.''

Er zijn volgens Meijer voldoende vacatures bij defensie. ,,We hebben momenteel 5000 vacatures, en er komen jaarlijks 3000 mensen bij ons binnen. Er gaan alleen ook heel veel mensen weer weg. Je hebt bij Defensie vaak geen baan voor het leven.'' Om al die nieuwe mensen aan te trekken, worden er grote campagnes gehouden. ,,We trekken veel belangstellenden, maar veel mensen vallen ook weer af.''