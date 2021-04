Werk- en voorwaardelijke celstraf voor Amsterdamse oud-politiechef na fraude met voetbalkaartjes

Ad Smit, oud-politiecommissaris in Amsterdam, is vandaag veroordeeld voor fraude met voetbalkaartjes. De 68-jarige Smit kreeg een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd van de Amsterdamse rechtbank.

Volgens de rechtbank heeft Smit ‘misbruik gemaakt van zijn positie’ en ‘het aanzien van de politie geschaad’. De voormalig districtschef deelde jarenlang door de politie gekochte kaartjes voor thuiswedstrijden van Ajax uit aan familie en vrienden. Het OM stelde dat hij te werk ging als ‘een ware ticketmachine’.

50.000 euro

Behalve met voetbalkaartjes strooide Smit ook met tickets voor concerten in onder meer Ziggo Dome. Daarnaast liet hij familie op kosten van de politie eten in een restaurant in de ArenA en in het restaurant van Hotel Okura. Volgens justitie heeft bijna 50.000 euro aan politiegeld verduisterd. De Nationale Politie eist dat geld in het kader van de strafprocedure terug.

De rechtbank kwam op een veel lager bedrag uit: Smit moet ruim 2000 euro terugbetalen. Het is volgens de rechtbank niet gebleken welke wedstrijden door familieleden zijn bezocht en welke diners zijn genoten. Er zijn te weinig aanknopingspunten om tot een schatting te komen, aldus de rechter.

Niet handig

Smit erkende dat hij niet altijd even handig heeft geopereerd maar sprak tegen dat hij iets heeft gedaan wat niet mocht. Volgens Smit was er niets ongewoons of stiekems aan het weggeven van overgebleven kaartjes. Ook mensen van politie en justitie hebben volgens hem van deze praktijk geprofiteerd.

De rechter oordeelt dat de financiële registratie en controlesystemen bij de politie tekortschoten. Er waren te weinig regels en er was onvoldoende ‘kritische aandacht voor het gebruik van budgetten’. Anderzijds vond de rechter dat Smit geen volledige opening van zaken heeft gegeven. De ex-commissaris had het zelf over ‘een enkele uitglijder’. ,,Daarmee miskent de verdachte de feiten”, aldus de rechtbank.

Negen maanden cel

Volgens het OM heeft Smit zijn macht als hoge politieman misbruikt en had juist hij vanuit die positie moeten wat wel en want niet door de beugel kan. Het OM had negen maanden cel tegen Smit geëist.

De rechtbank heeft hem alleen de kaarten voor familieleden aangerekend, niet de kaarten die hij uitdeelde aan collega’s bij politie of justitie. De straf valt vooral lager uit dan geëist omdat de zaak ruim twee jaar langer heeft geduurd dan had gemoeten.

De ex-commissaris stond ook terecht voor het vervalsen van de handtekening van zijn ex-echtgenote op twee leenovereenkomsten. Ook dat feit acht de rechtbank bewezen.

Smit kreegt in 2018 na 44 jaar politiedienst oneervol ontslag. Hij was een bekend politiegezicht in Amsterdam.