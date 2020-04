‘Wereldwijd 195 miljoen banen weg door coronacrisis’

De Nederlandse economie zal vanwege de impact van de coronacrisis dit jaar waarschijnlijk met 8 procent krimpen. Dat meldt ING in een nieuwe raming. In het tweede kwartaal vertoont de economie naar verwachting een neergang van dik 16 procent. Voor de wereldeconomie rekent ING in 2020 op 2 procent krimp. De eurozone moet het doen met een neergang van 5 procent dit jaar, aldus economen van de bank.

Het verlies van tientallen miljoenen banen wereldwijd volgt uit een verwachte daling van 6,7 procent van alle voltijdsbanen in de periode april tot en met juni. Vooral in landen waar de lonen in het hogere segment van middeninkomens vallen is de klap hard. Hier zullen veel meer banen verdwijnen dan tijdens de financiële crisis van 2008, waarschuwt de ILO, onderdeel van de VN.

Lagere lonen

Tegelijkertijd dreigt de mondiale crisis, volgens ILO de ernstigste sinds de Tweede Wereldoorlog, vooral werkenden in landen met lagere lonen hard te raken. Hier werken juist in de getroffen sectoren als toerisme en horeca veel mensen op informele basis. Als zij door opdrachtgevers aan de kant worden gezet, hebben ze geen sociaal vangnet. Ook medische zorg is voor deze groep moeilijker te krijgen.



Hoeveel mensen hun werk of inkomen in heel 2020 verliezen hangt volgens de arbeidsorganisatie sterk af van de duur van de pandemie en maatregelen daartegen. De organisatie wijst erop dat 2,7 miljard werkenden te maken hebben met een volledige of gedeeltelijke lockdown, wat gelijk staat aan 81 procent van de mondiale beroepsbevolking. Van hen werken 1,25 miljard mensen in sectoren waar het risico op inkomstenverlies en ontslagen door het coronavirus groot is.