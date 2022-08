Wereld vol ellende: op de nieuwssite van Arjan en Gerard lees je alleen maar vrolijk nieuws

Mieke en Cor zijn ruim 3 meter hoge muur van buren spuugzat: ‘Gemeente laat ons in de kou staan’

Het woongenot van Cor Segeren en Mieke van Gog uit Deurne is sinds de komst van hun nieuwe buren flink aan diggelen geslagen. Bezwaren richting de gemeente over een ruim drie meter hoge muur die hun uitzicht wegneemt, haalden tot nu toe weinig uit. ,,We horen helemaal niks terug.”

6 augustus