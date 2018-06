Wens een moslim eens een 'prettig Suikerfeest'

De moslims zijn in Nederland, zeker in de grote steden, een vast onderdeel van de samenleving geworden. Ze gaan niet meer weg, we zitten op hetzelfde schip. We kunnen er dan beter samen het beste van maken. Een lastige opgave, want de culturen van de migranten staan soms nog mijlenver van de Nederlandse cultuur. Maar de hakken in het zand zetten is geen optie. Mensen laten hun culturele harnas pas vallen als ze zich in een samenleving veilig en geaccepteerd voelen. Het is daarom tijd voor een meer inclusieve samenleving. Uiteraard met duidelijke spelregels, die van de Nederlandse rechtsstaat. En met een duidelijke spreiding van moslims over de samenleving, via woonbeleid, gemengde scholen en werk.