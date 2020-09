Welke straf eist justitie tegen hoofdverdachten viervoudige moord Enschede?

video Jan Hoek (94) werd genoemd door de koning: Het liefste zou ik nu een potje janken

15 september Dat zijn brief, die de 94-jarige veteraan Jan Hoek begin vorige maand naar de redactie van deze krant stuurde, geplaatst werd, vond hij al een wonder. Maar dat zijn schrijven door koning Willem-Alexander zou worden aangehaald in diens troonrede, nee, dat gaat er bij Rotterdammer Hoek eigenlijk niet in.