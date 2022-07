Welke speelruimte rest Remkes in stikstofimpasse? Drie coalitiepartijen blijven stil over ooit heilige doelen

In de week van de waarheid zoeken betrokkenen naar een inhoudelijke uitweg uit de stikstofimpasse. De grote politieke stikstofdoelen lijken heilig, al herhaalt nog maar één coalitiepartij dat nu. ,,Eerst moeten we om tafel.”

De aanloop naar de eerste sessie komende vrijdag is chaotisch, met boerenbelangenclub LTO die eerst weigerde maar nu alsnog aanschuift bij bemiddelaar Johan Remkes. Anderen twijfelen: Farmers Defence Force (FDF) en Agractie weten nog niet of ze opdraven aan de gesprekstafel. Wel gaan Bart Kemp van Agractie en Remkes vandaag bellen. Dat kan een eerste stap zijn na de eerdere boycot.

De radicalere groepen hebben totaal geen fiducie in een onafhankelijke en neutrale opstelling van gespreksleider Remkes. De VVD’er was formateur van het huidige kabinet en daarvoor ook voorzitter van de onderzoekscommissie die de weg plaveide voor de grote stikstofopgave van 50 procent minder uitstoot in 2030.

En toch neigt ook FDF ernaar om alsnog op de uitnodiging in te gaan. Al is het maar om te voorkomen dat belangenorganisatie LTO daar allerlei wilde concessies doet die slecht uitpakken voor de boeren. ,,Wij hebben er geen vertrouwen in dat LTO onze belangen behartigt”, zei voorman Mark van den Oever eerder. Hij dreigt ook dat ‘de LTO kan afspreken wat die wil, maar als FDF zegt dat er geen vrede komt, dan komt er geen vrede’.

De grote vraag is welke speelruimte Remkes en tafelgenoten - betrokken ministers, onder wie premier Rutte - nog hebben. Keer op keer benadrukt het kabinet dat de stikstofdoelen en het tijdpad staan: min 50 procent uitstoot in 2030 is het streven. Wat heeft het dan voor zin om te gaan praten, stelden de boerenclubs vorige week. FDF bestempelde de sessie met de bemiddelaar als een ‘theekransje’, slechts bedoeld om protestacties te stoppen en rust te kopen.

En toch, woorden doen ertoe. Rond het Binnenhof, lijkt er heel voorzichtig wat ruimte te komen bij de coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Dat begon al bij de uitnodigingstekst van Remkes en even later in een telefoontje van de LTO met premier Rutte. Remkes en Rutte benadrukten beiden dat er ‘geen taboes’ zijn. Dat betekent zoveel als: alles kan besproken worden.

,,Remkes wil een open gesprek zonder taboes of blokkades”, zegt ook de woordvoerder van de bemiddelaar. Daarbij zijn coalitiedeals of rechterlijke uitspraken niet van belang. ,,Voor Remkes is slechts één woord heilig: onafhankelijkheid. Hij is onafhankelijk, zijn staf is ook niet van een van de ministeries, Remkes is er niet op marsorders van een kabinet of welke minister dan ook.”

Alleen D66

Ook bij coalitie-Kamerleden lijken de opvattingen wat buigzamer te worden. Alleen D66 herhaalt dat ‘de doelen en het tijdpad’ overeind staan. Andere partijen wagen zich opvallend genoeg niet aan uitspraken over de doelen. Ook dat wat níét gezegd wordt, is soms van groot belang.

Zo wil VVD-Kamerlid Thom van Campen niet vooruitlopen op vragen over de stikstofdoelen. ,,Het is nu eerst van belang dat de discussie aan tafel op gang komt. Omdat ik geen rol aan die tafel heb, ga ik niet vooruitlopen op mogelijke uitkomsten. De onzekerheid en de zorgen bij boeren zijn groot. Het kabinet heeft de verantwoordelijkheid om die zorgen weg te nemen en met een gedragen oplossing te komen. Tegelijkertijd blijft de stikstofopgave onverminderd groot.”

CDA-Kamerlid Derk Boswijk herhaalt zijn eerdere wensen: alle sectoren moeten stikstof helpen terugdringen en behalve opkoop- moeten ook innovatie- en verplaatsingsregelingen beter uitgewerkt worden. ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis gaat - net als VVD en CDA - niet in op vragen over de stikstofdoelen: ,,Geen taboes betekent geen taboes, dan kan overal over gesproken worden, daar geven we ze alle ruimte toe.”

Al kan het coalitiezwijgen over de doelen ook strategie zijn om bewust niet te veel te hameren op boosmakers voor boeren. Na dagen vol wilde acties, inclusief snelwegblokkades, afvaldumpingen en brandstichtingen, lijkt het devies vooral: geen olie op het vuur, eerst in gesprek.

Het contrast tussen beide kanten van de tafel is straks groot: de boeren hopen dat ze de fundamenten van het stikstofstelsel kunnen renoveren (de hoofddoelen), de ministers zullen vooral benadrukken dat ‘het hoe’ nog open ligt. Dat meer innovatie mogelijk is, dat maatwerk regionaal echt de bedoeling is.

Normen

Maar boerenorganisaties willen dus fundamentele wijzigingen. Ze vinden dat 2030 te snel komt voor zo’n grote stikstofreductie. Voor hen ‘valt of staat’ een gesprek ook met de stikstofnorm van de kritische depositiewaarde (kdw). De kdw is een maatstaf die aangeeft hoeveel stikstof een natuurgebied lange tijd kan verdragen zonder te grote kans op schade. Kemp van Agractie wil die norm uit de wet. Hij vindt onder meer dat de metingen onnauwkeurig zijn. LTO wenst hetzelfde en Sieta van Keimpema, secretaris van de FDF, zegt ook dat de stikstofnorm weg moet. ,,Zo lang die niet ter discussie komt te staan, heeft het geen zin om te praten.’’

Hoewel de coalitiepartijen weinig tot niets zeggen, klinkt in de boezem van die partijen wel enige ruimte.

Zo hoopt Michael Theuns, de provinciale lijsttrekker van het CDA in Limburg, op serieuze wijzigingsmogelijkheden. ,,In mijn ogen zou ‘geen taboes’ moeten betekenen dat ook de doelen dus niet in beton gebeiteld zijn.” En veelzeggend: een Haagse coalitiebron schetst dat de deadline van 2030 in het uiterste geval wellicht wel wat kan worden opgeschoven. Snel beginnen is voor de natuur erg belangrijk, de einddatum zou wat later kunnen.

Maar zover is het nog lang niet. Gezien de politieke verhoudingen zou dat nieuwe onderhandelingen vergen binnen de coalitie. Eerst moet het decor van de stikstofdiscussie verplaatsen, van de snelweg naar de gesprekstafel.

