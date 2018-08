Wekenlange celstraf geëist tegen topturner Alan V. wegens grooming

V. deed zich onder een andere naam voor als een jongen tussen de 18 en 24 jaar oud. Het meisje stuurde hem tientallen naaktfoto's en -filmpjes.

De voormalig sporter, die in 2000 en 2004 als trampolinespringer meedeed aan de Olympische Spelen, was zeer geëmotioneerd tijdens de zitting in de rechtbank in Den Haag. Huilend betuigde hij meerdere keren spijt. Hij wist dat het meisje vijftien jaar was, maar vond het moeilijk het contact te stoppen, vertelde hij de rechter. Dat kwam omdat hij depressief en eenzaam was.