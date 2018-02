Weissensee-schaatser en hartpatiënt Jos krijgt verrassing van z'n leven

Hij redde het (nog) niet, om 25 keer 200 kilometer schaatsen. Desondanks kreeg hartpatiënt Jos Everlo na 19 schaatsjaren een knallende surpriseparty. ,,Omdat hij een ongelooflijke doorzetter is, hij is hartpatiënt.’’

Schaatser Jos stapte afgelopen donderdag na 100 kilometer van het ijs van de Oostenrijkse Weissensee. Kapot, leeg. Regen en wind, slecht ijs, dat nekte hem. Het was té zwaar. Helaas voor Jos, kon hij zijn 25ste schaatstocht over 200 kilometer niet op zijn palmares bijschrijven.

Bij thuiskomst in Raalte knalden er toch kurken voor Jos. Surprise! ,,Omdat hij een ongelooflijke doorzetter is, hij is hartpatiënt, hij heeft al eens een hartstilstand gehad, en hij heeft een stoma’’, zegt zijn vrouw Henny. ,,Hij doet niet zielig en wil helemaal geen aandacht voor zichzelf. Dus zetten wij hem in het zonnetje.’’

Loden kruis

Verrassing! Een koek-en-zopie-tent in zijn tuin, en een huis vol (schaats)vrienden en familie. ,,Ik wist er niks van’’, stamelt Jos, die alles over zich heen laat komen. ,,Hartstikke leuk. Hoe het nu is? Hier en daar wat pijntjes. Dinsdag had ik al 137 kilometer geschaatst, en vervolgens donderdag honderd. Die tocht was superzwaar. Natuurlijk had ik graag 200 kilometer geschaatst om de reeks van 25 maal vol te maken. Maar helaas. Vorig jaar lukte het ook al niet. Die 25 hangt me als een loden kruis om mijn hals.''

,,Maar ik ben voor een hartpatiënt in goede conditie’’, concludeert Jos, die in het dagelijks leven timmerman is. ,,Wel voorzichtig. Als ik bijvoorbeeld val, ga ik als een blok. Ik wil fit blijven. Onder normale omstandigheden kan ik zo'n schaatstocht goed redden, maar dit keer was het té slecht. Of ik het volgend jaar nogmaals probeer? Ik weet het nog niet. Daar moet eerst maar eens een zomertje overheen gaan.’’

Zoon