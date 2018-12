'Weinig info kankerpatiënt over lange termijn'

Gesprek tussen minister en Johan Derksen over ho­mo-acceptatie van de baan

5 december Er komt definitief geen gesprek tussen minister Ingrid van Engelshoven (emancipatie) en voetbalcommentator Johan Derksen over zijn omstreden uitspraken over homoseksualiteit in het voetbal. Derksen wijst een gesprek af als dat niet in de studio van Veronica Inside gebeurt.