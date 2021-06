Weinig hoop voor Samuël (22) na vermissing op Italiaans meer: ‘Het perspectief is somber’

Gevaarlijk noodweer op komst? Binnenkort verstuurt KNMI een melding naar je mobiele telefoon

25 juni Wie in de buurt woont van een naderende onweersbui, krijgt in de toekomst op z’n mobieltje een melding van dreigend gevaar. Daarmee kunnen mensen bij noodweer, zoals dat vorige week in Leersum trof, eerder een veilig plekje zoeken.