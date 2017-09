Weinig animo onder vrouwen voor Actie Zeikwijf, toch succes

Hornstra is blij dat de hectiek enigszins voorbij is. ,,Het is jammer dat niet iedereen een foto wilde plaatsen op sociale media. Nu lijkt het niet zo succesvol. Bij het urinoir hier in Amsterdam was er heel veel pers gekomen en ik zag dat het vrouwen ook een beetje af schrok. Hopelijk delen later deze week toch meer vrouwen hun foto'', aldus de Amsterdamse actievoerster.



De foto's worden in de komende weken verzameld om dan aan Jet Bussemaker, de verantwoordelijk minister van emancipatie, aan te bieden. Hornstra: ,,Ons doel is om iets te veranderen in het bewustzijn. Maar ik vind het eigenlijk al winst dat heel Nederland er nu over nadenkt.'' En die ene man die pislink op haar is? ,,Ach, sommige mensen moeten nou eenmaal boos doen. Dat hoort bij hun leven. Ik kan er alleen maar om lachen.''