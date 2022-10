Wegpiraat die tieners Esmee en Ilse doodreed voor vijf jaar de cel in, tien jaar rijontzegging

De 25-jarige wegpiraat die de Alblasserdamse tieners Ilse en Esmee op 6 mei doodreed op de Edisonweg draait voor vijf jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank scheurde dader Abdelghafour El B. (25) met ruim drie keer de maximumsnelheid door een rood verkeerslicht. Daarna schepte hij de hartsvriendinnen die geen schijn van kans maakten. Esmee overleed op het asfalt, Ilse enkele uren later in het ziekenhuis.

De straf is aanzienlijk lager dan de eerdere eis van het Openbaar Ministerie. Dat vroeg om El B. voor tien jaar naar de gevangenis te sturen en daarna nog tien jaar zijn rijbewijs in te trekken.

Volgens de aanklager had de automobilist zijn wagen als 'wapen gebruikt in het verkeer'. ,,Door zijn rijgedrag, langdurig te hard rijden, niet opletten en door rood licht rijden heeft hij zijn wapen afgevuurd’’, vond de officier dat El B. bewust de kans had aanvaard dat hij de meiden zou doodrijden.

De rechters vonden dat die zwaarste aanklacht evenwel niet bewezen kon worden. Hoewel El B. zijn ‘stuurmanskunsten’ enorm had overschat, was volgens hen nergens uit gebleken dat hij vooraf van plan ‘iemand van het leven te beroven’. In juridische termen betekende dit dat er ‘geen voorwaardelijke opzet’ was om iemand dood te rijden.

,,Hij zat niet achter het stuur met de gedachte: ‘Het maakt niet uit wat ik tegenkom, ik rijd gewoon door’. Hij heeft weliswaar gevaarlijk gereden en zichzelf overschat, maar is er van uit gegaan dat hij geen ongevallen zou veroorzaken.’’

De helft van de geëiste straf en de rijontzegging vonden de rechters op zijn plaats voor roekeloos rijgedrag, de zwaarste vorm van schuld in het verkeer.

,,Bij een ernstig ongeval zijn twee vrouwen overleden. El B. is met hoge snelheid door rood gereden en heeft de snorfiets geen voorrang verleend. Hij heeft onaanvaardbare risico’s voor de verkeersveiligheid genomen en is verontachtzaam geweest’’.

Geen straf kan leed verzoenen

De rechters wezen op de verschrikkelijk gevolgen. ,,De slachtoffers stonden aan het begin van hun volwassen leven. Het leed en gemis voor de familie en vrienden en bekenden is enorm. Geen enkele straf zal de nabestaanden met het leed kunnen verzoenen.’’

De tienermeiden waren de bewuste nacht op de scooter op weg naar huis, nadat ze met vriendinnen bij elkaar waren geweest. Vanaf het Molenpad, dat parallel loopt aan de A15, naderden ze het verkeerslicht. Dat stond voor hen al ruim twee seconden op groen toen ze overstaken.

El B. kwam op dat moment aanscheuren om richting de oprit naar Rotterdam van de snelweg te gaan. Hoewel zijn verkeerslicht al 174 seconden op rood stond, remde hij geen moment af. Uit onderzoek van de politie bleek dat hij tussen de 81 en 97 kilometer per uur reed. De GPS-gegevens van zijn eigen gekraakte mobiele telefoon hielden het op een snelheid van 93,7 kilometer per uur.

Vanwege de wegwerkzaamheden aan de Edisonweg was de maximumsnelheid op die plek beperkt tot 30 kilometer per uur. Volgens de uitvoerder gold die snelheid, aangegeven met borden langs de route, ook 's nachts. De notoire verkeersovertreder El B. -die binnen enkele jaren 52 bonnen voor verkeersdelicten verzamelde- dacht naar eigen zeggen dat hij ‘gewoon’ 80 mocht, ook al reed hij dan nog steeds te hard. ,,De wegwerkzaamheden gebeuren overdag, niet ‘s nachts’’, zei hij tijdens zijn proces.

Nadat hij de scooter met de meiden lanceerde, reed El B. eerst nog een stuk door. Toen parkeerde hij zijn zwaar gehavende auto op een vluchthaven en rende naar de slachtoffers. De bijrijder, die volgens het OM geen schuld heeft aan het ongeval, zette het op een rennen.

Esmee stierf op het asfalt. Ilse werd nog naar het ziekenhuis vervoerd, maar overleed aan haar verwondingen. Ze werd twee dagen kunstmatig in leven gehouden, zodat familie afscheid kon nemen en haar organen konden worden gedoneerd.

Bij die zitting vertelde de vader van Esmee op hartverscheurende wijze hoe het verwoestende belletje in het buitenland tot hem en zijn vrouw kwam. Het was de eerste en laatste keer dat ze zonder dochters op vakantie gingen. ,,We hebben gegild, geschreeuwd, gevloekt en gehuild. Dit kan toch niet waar zijn?! En we waren zó ver weg van haar. Je wereld stort in. De vlucht terug naar huis duurde verschrikkelijk lang. Langzaamaan kwam het besef dat we haar nooit meer zouden komen te spreken. Ze wás er gewoon niet meer...”, sprak hij vlak tegenover de dader.

