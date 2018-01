Weg roze wolk: Pools stel met pasgeboren baby dakloos na brand

Ze zijn niet alleen aan de dood ontsnapt, maar zijn ook alles kwijt. Afgelopen weekend brandde in Velddriel de woonruimte van Patricia, Sylwester en hun pasgeboren zoontje tot de grond toe af. Weg roze wolk. Ze zijn nu dakloos. En wanhopig. ,,Bij de woningstichting krijgen we geen voorrang. We weten niet hoe het verder moet."

Ze lagen in hun kamer aan de Voorstraat in Velddriel te slapen toen in de nacht van zaterdag op zondag om 03.00 uur op de deur werd gebonsd. Sylwester schoot in een spijkerbroek om te kijken wat er loos was. De voordeur was toen al gloeiend heet en de gang stond vol zwarte rook.

,,Ik ben meteen omgedraaid om Patricia en de baby te halen", vertelt Sylwester geëmotioneerd. ,,We zijn naar beneden en naar buiten gerend en hebben onderweg alleen een jas mee gegrist, meer niet. Op blote voeten stonden we buiten, net op tijd." Samen met de andere bewoners van het afgebrande pand, ook arbeidsmigranten.

Tranen

Terwijl Sylwester het verhaal vertelt, stromen de tranen over zijn wangen. Patricia kan al helemaal niets uitbrengen. De twee hebben sinds de brand amper geslapen. Ze verblijven met de kleine Tymoteusz tijdelijk in een bed & breakfast. Hoe het verder moet, weten ze niet.

Gosia van der Kammen van de Maasdrielse vestiging van AdviesPol staat hen bij. ,,Ik ken ze via m'n werk. AdviesPol helpt Polen in Nederland met het regelen van allerlei zaken. Dit gezin kan het nu even niet alleen, er is dringend hulp nodig. De baby is pas een week oud. Zij zouden nu met familie en vrienden aan de beschuit met muisjes moeten zitten."



Gosia van der Kammen van de Maasdrielse vestiging van AdviesPol staat hen bij. ,,Ik ken ze via m'n werk. AdviesPol helpt Polen in Nederland met het regelen van allerlei zaken. Dit gezin kan het nu even niet alleen, er is dringend hulp nodig. De baby is pas een week oud. Zij zouden nu met familie en vrienden aan de beschuit met muisjes moeten zitten."

Urgentie

Van de Kammen heeft namens het gezin contact gezocht met de plaatselijke woningstichting maar zonder resultaat. ,,Daar kreeg ik te horen dat dit geen urgentie heeft. Met een pasgeboren baby buiten je schuld om dakloos worden en dat is geen urgentie?"

Antoon Giezen, directeur van Woningstichting Maasdriel, bevestigt dat er contact is geweest. ,,Het is een vervelende situatie, maar deze mensen staan niet bij ons ingeschreven. De eigenaar waar ze van huurden, is verantwoordelijk voor het regelen van vervangende woonruimte."



Antoon Giezen, directeur van Woningstichting Maasdriel, bevestigt dat er contact is geweest. ,,Het is een vervelende situatie, maar deze mensen staan niet bij ons ingeschreven. De eigenaar waar ze van huurden, is verantwoordelijk voor het regelen van vervangende woonruimte."

Cel

Lastige bijkomstigheid is dat deze man de afgelopen dagen in de cel heeft doorgebracht. Zelf woont hij ook op dat adres en na de brand zijn bij hem twee hennepkwekerijen gevonden. Daarvoor is hij aangehouden en pas gisteren weer vrijgelaten. In de hennepzaak, die nu bij het Openbaar Ministerie ligt, is hij nog verdachte. Of de eigenaar in staat is om zijn huurders op korte termijn elders onder te brengen, is niet bekend.

Giezen zegt dat huren bij de woningstichting wel mogelijk is, maar dat het Poolse gezin zich dan eerst in moet schrijven en zich vervolgens tot de regionale urgentiecommissie moet wenden. ,,Daar gaat enige tijd overheen. En dan is ook nog de vraag of er passende woonruimte is. Bij het toewijzen van een huis moeten wij ons ook aan allerlei regels houden."