Weerkaarten voorspellen dat het heet kan worden: ‘Denk aan tropische waarden’

,,Je moet het zo zien”, vertelt meteoroloog Alfred Snoek, ,,in de meeste weerkamers wordt er voor voorspellingen op de lange termijn gebruik gemaakt van een paar modellen.” Ook bij Weerplaza, waar Snoek werkt, zijn die onder ogen gekomen. En wat blijkt? Er is een opvallende verwachting dat een flinke portie hete lucht vanuit Zuid-Europa onze kant op komt. Snoek: ,,Een opmerkelijk hoog percentage zelfs”.

‘Zeker 30 graden’

Hoe warm het hier dan zal worden? ,,Je moet denken aan tropische waarden”, legt weerman Snoek uit. In Spanje komen binnen afzienbare tijd maxima rond 40 graden in zicht. ,,Dus dan kan het hier zeker 30 graden worden. Misschien meer.” In de week van 11 juli is de kans groot dat een hogedrukgebied boven de Atlantische oceaan zich in tweeën splitst. Het oostelijke deel daarvan zou zich kunnen losbreken en naar het Europese vasteland drijven. Daardoor kan de hitte in Zuid-Europa doorstromen naar ons land.