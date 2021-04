Weeralarm op de schop: straks ook lokaal code rood mogelijk

Dat staat in een nieuwe regeling die demissionair staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft gepubliceerd. Een weeralarm komt overeen met wat men in de praktijk ‘code rood’ noemt. Zo’n weeralarm wordt afgegeven wanneer er een kans bestaat dat extreem weer een grote impact heeft op de veiligheid in de samenleving. Hierbij wordt gedacht aan letsel, schade en grote overlast.

Vooralsnog werd voor code rood alleen een gebied benoemd dat minimaal 50 x 50 km besloeg of bij een samenhangende strook van slecht weer die 50 kilometer lang was. Die regel is echter verouderd en wordt om die reden ‘in de loop van volgend jaar’ losgelaten, aldus een KNMI-woordvoerster. Deze methode is namelijk ‘te rigide’ en leidde tot waarschuwingen op een te grote schaal. Bijvoorbeeld voor een hele provincie of landstreek, terwijl er een relatief veel kleiner gebied of soms zelfs één grote stad de klos was.

De grootte van het gebied wordt straks bepaald via een schatting van de impact van het extreme weer en na overleg met de betrokken organisaties, zoals het KNMI. ,,Hiermee wordt bereikt dat de waarschuwingen nog steeds relevant blijven voor het algemeen publiek maar dat er ook alleen wordt gewaarschuwd daar waar de weerverschijnselen daadwerkelijk kunnen plaatsvinden”, schrijft de demissionair staatssecretaris.

Het KNMI is bezig met een Early Warning Centre (EWC), een nationaal waarschuwingssysteem; eerder en lokaler extreem weer voorspellen. De nadruk ligt bij het nieuwe systeem straks op samenwerking en zo hoopt de organisatie grotere bijdrage te leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten.



Volgens voormalig tv-weervrouw Helga van Leur blijft het lastig, ook als die standaard gebiedsgrootte straks is losgelaten, om exact een weeralarm te voorspellen. ,,Langer van tevoren weet je sowieso niet hoe een code rood uitpakt en in de praktijk zal de voorspelling voor jouw woonplaats nog steeds niet veel beter zijn dan voor de buurgemeente. En wat doe je als het weeralarm precies op de grens van twee provincies valt? Dan noem je die nog steeds allebei.”

Er zijn toch gevallen waarbij een lokaal weeralarm wel degelijk zin heeft, vindt Van Leur. Ze noemt als voorbeeld het noodweer in 2014 dat over de Zuid-Limburgse gemeente Landgraaf trok en Pinkpop bedreigde. Op zich vindt de oud tv-weervrouw het wel belangrijk dat er continu wordt gefinetuned om de kans op vals alarm zo veel mogelijk te verkleinen. ,,Je kunt niet te vaak code rood uitgeven, als veel mensen er vervolgens niets van merken.”

Haar collega, meteoloog Diana Woei van Weerplaza, vindt een lokaler weeralarm een goed idee. ,,Dat werkt veel preciezer, dus zulke ontwikkelingen zijn zinnig.” Ze constateert dat slecht weer soms heel lokaal is en is het met Van Leur eens dat een code rood ‘niet drie dagen van tevoren’ kan en mag worden aangegeven. Het is volgens Woei waarschijnlijk wel zo dat een code rood voor Amsterdam sneller gegeven zal worden dan voor de Veluwe, gezien de grotere impact op de veiligheid in de samenleving

Quote De term ‘schaarste’ zorgt dat burgers verstandi­ger water gebruiken Weervrouw Diana Woei

Beperkend

Er verandert nog iets: wat veel mensen niet weten is dat de voorgelezen weerberichten vooralsnog een maximale lengte van 150 woorden hebben. Die regel werd echter door het KNMI als te beperkend ervaren, bijvoorbeeld in complexe situaties. Een langere tekst kan bijvoorbeeld nodig zijn omwille van de begrijpelijkheid. Daarom wordt de strikte grens van 150 woorden vervangen door ‘een beknopte beschrijving’.

Van Leur is het totaal eens met het versoepelen van de regels over de lengte van een weerbericht. ,,Ik vond het ook altijd een crime om korte weerberichten te maken. Het wordt dan steeds globaler. Terwijl mensen willen weten: wat betekent een weersvoorspelling voor mij?”

Tot slot wordt in de communicatie tijdens droogte het begrip ‘watertekort’ vervangen door ‘waterschaarste’, om te verduidelijken dat het om een watertekort gaat dat leidt tot ernstige economische of fysieke schade. Woei begrijpt de nieuwe term wel. ,,De term ‘schaarste’ zorgt dat burgers verstandiger water gebruiken.” Een tekort is toch lastiger te bevatten als er nog steeds volop water uit de kraan komt.

