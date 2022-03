Weer Saharazand onderweg: ‘Geen spectaculaire beelden, wel kans op vieze auto’

Aantal klachten geluids­over­last neemt verder toe in coronatijd

De politie heeft in de afgelopen twaalf maanden meer klachten over geluidsoverlast ontvangen dan een jaar eerder, toen het aantal meldingen door vermoedelijk de coronacrisis ook al hoog was. Dat blijkt uit een analyse van ANP/LocalFocus op basis van openbare politiecijfers. Van maart 2021 tot en met februari 2022 registreerde de politie zo’n 198.000 herriemeldingen.

