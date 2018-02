Weer 'No Surrender'-officier bedreigd, nu in Noord-Nederland

Duo verstopte 2 miljoen euro aan hasj in cv-ketels

14:30 De politie heeft gisteren een partij hasj gevonden met een straatwaarde van twee miljoen euro. De hasj zat verstopt in een cv-ketels die in een bestelbus lagen. Twee 38-jarige mannen uit Ede werden in verband met de vangst opgepakt in Waalwijk.