Weer meer besmettingen, maar aantal sterfgevallen onder ouderen flink lager

Verpleeghuizen

Afgelopen week was de leeftijdsgroep 75-plus goed voor 6 procent van het aantal nieuwe besmettingen, dat was een week eerder nog 7,1 procent. Ook in de resultaten van het bron- en contactonderzoek is het effect van vaccinatie zichtbaar. Van alle herleidbare besmettingen kon afgelopen week 2,5 procent gerelateerd worden aan een verpleeghuis of woonzorgcentrum voor ouderen. Over de afgelopen drie maanden was dat gemiddeld 6,6 procent.