Weer logo Extinction Rebellion aangetroffen bij brand, meerdere pick-up trucks verwoest

Indische jongeren voelen eindelijk beetje erkenning: ‘Pas schoolboe­ken aan, vertel verzwegen verhaal’

Voor het eerst is maandagavond de ‘Nationale Herdenking 15 augustus’ in Den Haag ’s avonds live op televisie te zien, op primetime. Op die dag herdenken jong en oud het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. Jongeren met Indische en Molukse wortels voelen eindelijk een beetje erkenning voor hun lang verzwegen geschiedenis, maar er is wat hen betreft nog méér nodig. ‘Ik zou graag zien dat deze herdenking dezelfde status krijgt als de Nationale Herdenking op 4 mei op de Dam’.

