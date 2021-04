Weer in meivakantie valt tegen: regen, koude nachten en lage temperaturen

Een hogedrukgebied boven de Britse Eilanden gooit roet in het eten wat betreft het zo gewenste zomerse lenteweer aankomend weekend. Het hogedrukgebied zorgt voor een noordelijke wind boven Nederland, afkomstig van de noordpool, weten ze bij Weerplaza. ,,Met een zeewatertemperatuur van zo’n 8 graden kan de wind maar lastig opwarmen voordat ie in Nederland aan land komt. De zon kan aan land nog wel een aantal graden toevoegen, zodat we vrijdagmiddag een temperatuur van 10 graden in het noorden kunnen verwachten. Verder naar het zuiden, als de lucht nog verder is opgewarmd loopt het kwik op naar 14, lokaal 15 graden”, vertelt meteoroloog Leon Saris.

Zaterdag wordt het een graad of 13, zondag wordt het nog ietsjes kouder. In de nachten kan het flink afkoelen. ,,Doordat de zon niet meer voor opwarming kan zorgen, is zeker landinwaarts kans op een graadje vorst.” Ondanks de koude temperaturen blijft het dit weekend wel droog en heeft de zon best kans even door te breken. Het zijn dan ook prima temperaturen om buiten te wandelen of te sporten.

Meivakantie

Voor veel kinderen begint aanstaande maandag de eerste volle week van de meivakantie. Qua weer begint de vakantie met dezelfde tred als dit weekend, aldus Weerplaza. ,,We houden de frisse noordenwind met van tijd tot tijd wolkenvelden. Toch is er een kleine verandering in deze week aanstaande. Zwakke storingen worden namelijk over de Noordzee richting Nederland vervoerd. Hierdoor krijgen we in het begin van de nieuwe week periodes met dikkere bewolking en voor een wat langere tijd regen. Het kwik blijft hierbij onder het klimaatgemiddelde van 16 graden liggen. Op hogere temperaturen zullen we dus nog even moeten wachten.”

Koningsdag

Voordat de meivakantie van start gaat, beginnen we vrijdag eerst nog met de Koningspelen op bijna alle Nederlandse basisscholen. Op veel plaatsen blijft het gelukkig droog en kan er lekker buiten worden gesport. ,,De temperatuur ligt op veel plaatsen rond de 10 graden, in het zuiden wordt het mogelijk 11 of 12 graden. Vanaf de Noordzee trekken daarbij tamelijk veel wolkenvelden over ons land, al is de zon tussendoor ook geregeld te zien”, meldt Saris.

Daarna zal Nederland zich op gaan maken voor een (aangepaste) Koningsdag. Wie dit jaar zijn kleedje niet kan uitklappen, hoeft in ieder geval niet te balen dat het opeens heerlijk weer is. De kans op een warme Koningsdag is dit jaar bijzonder klein, berekenden de meteorologen van Weerplaza. Toch zijn de meest recente verwachtingen wel ietsje zachter ten opzichte van een paar dagen geleden. ,,Inmiddels wordt het hogedrukgebied op Koningsdag iets oostelijker berekend, waardoor de wind net wat meer uit een oostelijke richting waait. Daardoor behoren temperaturen rond 15 graden ineens tot de mogelijkheden. En dat geeft toch ineens al veel meer het lentegevoel”, aldus weerman Wilfred Janssen.

Warmste jaar ooit

Europa heeft het warmste jaar achter de rug dat ooit is geregistreerd. De gemiddelde temperatuur lag volgens EU-klimaatdienst Copernicus 1,6 graden hoger dan gemiddeld en minstens 0,4 graden hoger dan in de vorige vijf warmste jaren.



Copernicus noemt vooral de warme winterperiode in 2020 opvallend. Toen lagen de temperaturen 3,4 graden boven het gemiddelde uit de periode 1981-2010 en 1,4 graden boven de vorige warmste winter. ,,De temperaturen stijgen in Europa in alle seizoenen”, zei onderzoeker Freja Vamborg.



2020 staat ook in de top 3 van warmste jaren voor de wereld als geheel, zegt Copernicus. Dat stelden VN-experts deze week ook al vast. Toen waarschuwde VN-topman Antonio Guterres dat de wereld op de ‘rand van de afgrond’ staat.

