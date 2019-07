Weer explosief in chique buurt Amsterdam; bewoners bezorgd

In Hotel Parkview, dat nu gesloten is, verbleven vannacht rond de 30 gasten. Alle kamers waren vol. Medewerker Khadka: ,,Ik hoorde dat de ramen er uit liggen en de voordeur kapot is, maar we hebben het zelf nog niet gezien. We mogen er niet heen. De politie doet onderzoek”, vertelt hij. Een deel van de gasten is opgevangen in een naburig hotel.



Wat er precies is gebeurd, is ook voor het hotel een raadsel. ,,We hebben niet het idee dat wij het doelwit waren van deze explosie. Die was in een auto, niet bij het hotel. Verder kan ik er niets over zeggen”, reageert Khadka.



De eigenaresse reageert geprikkeld aan de telefoon. Op de vraag hoe het voor haar is dat er weer een explosief voor de deur is aangetroffen, zegt ze: ,,Mevrouw, heeft u bewijs dat het op ons was gericht? Nee? Waarom vraagt u dat dan?” Ze stelt dat de explosie één of twee huizen naast het hotel voor de deur was en weet niet wat er is gebeurd. ,,Ik ben het zat al die telefoontjes. Laat me met rust”, besluit de eigenaresse, voordat ze ophangt.