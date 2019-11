Weer een herfst zonder storm: ‘Blaadjes nog aan de bomen’

Veel mensen verwachten in de herfst stormachtig weer, maar van een officiële herfststorm - laat staan -stormen - is dit najaar nog geen sprake geweest. Om van een officiële storm te spreken, moet gemiddeld over een heel uur op een van de officiële meetpunten windkracht 9 worden gemeten. Het kwam soms wel tot stevige zware windstoten aan de kust, maar dat was het wel.

Nu het eind van de herfst - in meteorologisch opzicht - nabij is, zou dit kunnen betekenen dat we weer een najaar zonder officiële herfst meemaken. Het tweede jaar achtereen, want in het najaar van 2018 liet de officiële storm zich ook niet zien. Weervrouw Diana Woei van Weerplaza houdt nog even een slag om de arm; ze sluit niet uit dat het in de laatste dagen van november nog hard kan gaan waaien, mogelijk zelfs nog tot stormkracht. ,,Daar zijn de weermodellen nog niet over uit.”

Blaadjes

Wat volgens haar wel als een paal boven water staat: de herfst verloopt tot dusver bijzonder zacht en nat. ,,Dat is ook goed te zien aan de vele blaadjes die nu nog aan de bomen hangen.”

Een herfstseizoen zonder storm is overigens niet uniek. ,,Als je naar de afgelopen dertig jaar kijkt, dan hebben de jaren 1994 en 1996, 2003 en 2004 en 2006 en 2007 in het najaar ook geen stormen gebracht. Een paar herfstseizoenen zonder storm achter elkaar past dus wel in ons grillige klimaat.”