Wéér dreiging aan politici, maar vertegenwoordiger Statenleden roept op: ‘Maak van provinciehuis geen fort’

Een bommelding, aanhoudende demonstraties voor de deur en een entreeverbod voor sommige actievoerders. Medewerkers van het provinciehuis in Friesland krijgen het de laatste weken zwaar voor de kiezen. Dat geldt ook voor collega's in andere provincies, ziet belangenorganisatie StatenlidNu. ,,Maar word niet te voorzichtig", waarschuwt voorzitter Harold van de Velde. ,,Dat past niet bij een democratie.”

De schrik in Leeuwarden zit er goed in na de bommelding van vanmiddag. Het provinciehuis werd twee uur afgegrendeld en de omgeving ontruimd. Van de Velde sprak vandaag een Statenlid dat al drie periodes meedraait. ,,Hij had zoiets nog nooit meegemaakt. Het was echt schrikken.” Ook andere collega's en de Commissaris van de Koning lieten van zich horen. ,,Het is hier tegenwoordig iedere dag raak met schreeuwende en intimiderende mensen”, zei Statenlid Jaap Stalenburg (PvdA).

De druk op de provincies is de laatste tijd toegenomen, merkt StatenlidNu. Dat komt omdat er steeds meer beleid vanuit Den Haag wordt doorgeschoven. Nu de stikstofmaatregelen, en in de afgelopen tijd ook bijvoorbeeld woonbeleid of de energietransitie. Op zich geen slechte ontwikkeling, vindt Van de Velde, ook al brengt dat extra druk met zich mee. ,,We staan meer in de kijker. Maar dat is goed. De provincies zijn de enige democratisch gekozen bestuurslaag boven de gemeenten.”

Een actievoerder bij het Provinciehuis van Leeuwarden, woensdagmiddag.

De helft wordt bedreigd

De extra bekendheid en controversiële thema's hebben ook gevolgen voor de veiligheid. Uit cijfers die vorige week bekend werden blijkt dat 59 procent van de provinciale bestuurders te maken heeft gehad met bedreiging of intimidatie. Dat is tien procentpunt meer dan twee jaar eerder en 2,5 keer meer dan in 2014. Meer dan de helft van de niet-landelijke politici heeft te maken gehad met verbale agressie, 32 procent met bedreiging of intimidatie. Bij 5 procent van de politici ging het om daadwerkelijk fysieke agressie.

,,Dat is onacceptabel", zei minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins Slot daarover. Ze beloofde zich daarbij hard te maken voor het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur, waar ook belangenorganisatie StatenlidNu bij betrokken is. Wie zich bij het team meldt, komt bij Van de Velde terecht. Hij kan ze vervolgens voorzien van tips, of helpen bij hun aangifte.

‘Zuinig zijn op elkaar’

Van de Velde ziet dat meer dan de helft van de provinciale politici al na één periode weer stopt. ,,Zij doen voor een geringe bijdrage hun werk. Laten we zuinig zijn op elkaar”, stelt Van de Velde. In Friesland doen ze dat onder andere door de deur te sluiten voor actievoerders die bedreigingen uiten. ,,Ze zijn een grens overgegaan door mensen te intimideren en nu zijn we er klaar mee”, zegt Commissaris van de Koning Arno Brok.

Maar provincies moeten volgens hem niet te bang worden. In Friesland werden medewerkers vandaag nog voor de bommelding opgeroepen om thuis te werken, omdat ze zich geïntimideerd voelden door de actievoerders die dagelijks voor de deur staan. Ook zijn vanmorgen betonblokken geplaatst om grotere voertuigen als tractoren tegen te houden.

Bij het Provinciehuis van Leeuwarden zijn vanmorgen betonblokken geplaatst om grotere voertuigen tegen te houden.

Eerder sloot commissaris van de koning Arno Brok de deur al voor een paar doorgewinterde actievoerders die zich bedreigend uitlieten tegen politici. Ernstig, vindt Van de Velde. ,,Maar maak van het Provinciehuis geen fort”, is zijn boodschap. ,,In een democratie moeten mensen hun stem kunnen laten horen.”

Niet met beveiligers op pad

,,We zijn geneigd steeds voorzichtiger te worden. Ons niet te laten horen op sociale media of in het debat. Maar zorg dat je openstaat voor mensen die van zich laten horen", concludeert Van de Velde. ,,Dit gaat anders ten koste van de democratie. Volgend jaar zijn de Statenverkiezingen. Ik moet er niet aan denken dat politici dan met beveiligers op campagne moeten.”

