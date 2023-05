Weer code geel voor onweer en veel regen op één plek, ondergelopen straten in Brabant

Met videoVoor de tweede dag op rij heeft het KNMI code geel afgekondigd voor hevige regenval. Lokaal kan zo veel neerslag vallen, dat de riolering het niet meer aankan. Zaterdag gebeurde dat al in het Groningse Haren, zondag hebben meerdere plaatsen in Brabant hier last van. In Amsterdam raakte het treinverkeer verstoord door blikseminslag.

Weercode geel geldt voor de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Er kunnen ook flinke windstoten overkomen, van 70 kilometer per uur. Ook is er een kleine kans op hagel. De waarschuwing geldt tot 20.00 uur in de avond.

Er trekken twee gebieden met buien over ons land: één boven het oosten en één boven de Randstad. Die laatste zorgde na 16.30 uur voor problemen op Amsterdam Centraal. Blikseminslag legde een deel van het treinverkeer plat. Tot 18.15 uur reden er minder treinen van en naar de hoofdstad, daarna meldde de NS dat de storing voorbij was. Ook het wegverkeer in Amsterdam ondervindt hinder: bij Sloterdijk werden twee rijstroken afgesloten omdat een viaduct is ondergelopen.

Op sommige plaatsen kan wel 50 millimeter regen vallen. Heel lokaal valt nog meer, aldus Weerplaza. In Eindhoven zorgde een wolkbreuk na 15.00 uur zondagmiddag voor ondergelopen straten. Ook komen er meldingen van wateroverlast uit het naburige Eersel en Nuenen.

De buien trekken van zuid naar noord. Dat gaat erg langzaam. Als het regent, valt er dan ook erg veel water op één plek. In de tweede helft van de avond zijn de meeste buien uitgedoofd, is de verwachting.

Het blijft wel relatief warm. Als de zon schijnt wordt het zo'n 17 tot 21 graden. Nadat de buien zijn vertrokken, blijft het na 21.00 uur naar verwachting nog zo'n 14 tot 17 graden.

Maandag

Het vochtige en relatief warme weer kan maandagochtend voor mistbanken zorgen, vooral omdat het nauwelijks waait. Met name in het zuidwesten van het land. In de loop van de ochtend krijgt de zon vanuit het noorden steeds meer ruimte en wordt het zo'n 15 graden. 's Middags komt de maximumtemperatuur op de meeste plaatsen uit op ongeveer 20 graden. In de avond kunnen we opnieuw (onweers)buien verwachten.

Volledig scherm noodweer brabant © ED / Online Zuid