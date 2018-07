Weer cel geëist tegen ex-PVV'er voor grooming

Hij probeerde het bij meisjes tussen de veertien en zestien jaar in de jaren 2012-2014. Hij stuurde dubbelzinnige berichten en bood cadeautjes, geld en zelfs een keer cocaïne aan. Een van de meisjes was de tienerdochter van een van zijn medewerksters.

Van der Stoep ontkent met klem dat er seksuele bedoelingen achter zijn contacten zaten. Hij wilde 'een coole dude' zijn voor de meisjes, daarom gaf hij ze geld en cadeautjes, vertelde hij het hof dinsdag. ,,Ik schaam me diep nu. Die berichten had ik nooit moeten sturen. Ik was sneu en op zoek naar aandacht."

Geld betekende niets voor hem, vertelde hij. Hij verdiende in die periode heel veel en gaf het graag weg. Ook dronk hij in die periode stevig en gebruikte hij cocaïne. Daardoor zei hij ook ongepaste dingen via de chat, vertelde hij het hof in Den Haag. ,,Het is natuurlijk geen excuus, maar ik bedoelde er verder niks mee."