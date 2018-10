Weer breekt opnieuw records: nog nooit zo laat in oktober zo warm

Gisteren liepen de maxima uiteen van 18,3 graden in het Waddengebied tot 25,7 graden in het Limburgse Arcen. De respectievelijke record voor die plaatsen stamden, met 18,2 en 23,8 graden, nog uit de jaren 1990 en 2005.



Vannacht was het zeer zacht in het noorden van Limburg, waar het kwik 14,3 graden aantikte. Langs de kust werd het zelfs 17,6 graden. Dat is sinds de aanvang van de metingen nog nooit op de 13de voorgekomen, weet Woei.