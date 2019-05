Weduwen: ‘We gaan bewijzen dat Shell betrokken was bij proces rond executies’

Shell moet interne documenten, die door de oliemaatschappij als vertrouwelijk bestempeld zijn, delen met nabestaanden van in Nigeria geëxecuteerde mannen. Dat bepaalde de rechtbank in Den Haag vandaag in een tussenvonnis in een zaak die vier weduwen hebben aangespannen tegen Shell. Met de documenten mogen de vrouwen proberen aan te tonen dat Shell betrokken was bij de rechtsgang. ,,Dat gaat ons zeker lukken", zegt weduwe Esther Kiobel.

De vrouwen claimen dat medewerkers van Shell getuigen in het proces hebben omgekocht, maar dat is volgens de rechter niet bewezen. Ook vindt de rechter niet dat Shell zich in de jaren ‘90 publiekelijk had hoeven uitspreken tegen de gang van zaken. Diet wettelijke verplichting was er in Nigeria niet.



De documenten die Shell moet delen zijn de interne discussies over de rechtsgang in Nigeria, in 1995. Andere documenten, waar de weduwen ook om gevraagd hadden, hoeft Shell niet te delen.



Vier weduwen van mannen die in 1995 in Nigeria zijn geëxecuteerd na wat wereldwijd werd veroordeeld als een schijnproces, proberen sinds 2017 in de rechtbank in Den Haag gerechtigheid te vinden. Ze beschuldigen oliemaatschappij Shell van betrokkenheid bij de dood van hun echtgenoten, die nog geen twee weken na het uitspreken van het doodvonnis werden opgehangen.

Executies

Shell zegt zich volstrekt niet verantwoordelijk te voelen voor de dood van de zogeheten Ogoni Negen, hoe ‘vreselijk en ingrijpend’ de executies ook waren. De zitting in februari was de eerste kans voor de weduwen om de zaak voor een rechter te brengen. Twee van hen getuigden emotioneel over hun verlies. De mannen waren veroordeeld voor betrokkenheid bij de dood van vier traditionele leiders van het Ogoni-volk.

Shell verweerde zich ertegen dat de rechtbank in Den Haag zich een mening zou moeten vormen over een strafproces dat in Nigeria is gevoerd en noemde de rechtbank niet bevoegd. Bovendien is de zaak in de ogen van Shell verjaard. Op beide punten gaf de rechtbank Shell vandaag ongelijk.



Volgens de weduwen werkte Shell nauw samen met het toenmalige Nigeriaanse regime en zou bij herhaling zijn aangedrongen op maatregelen tegen het Ogoni-volk, dat protesteerde tegen de schade van de oliewinning in de Nigerdelta. Een advocaat van het bedrijf zou zich zelfs als partij in het strafproces hebben gevoegd, aan de kant van de Nigeriaanse aanklager.



Shell verzette zich tegen dat beeld en noemde het ‘ondenkbaar’ dat het bedrijf zich zou bemoeien met een strafproces in een ander land.

Weduwe Esther Kiobel zegt in een eerste reactie blij te zijn met de uitspraak van de rechter. ,,We gaan ervoor zorgen dat de betrokkenheid van Shell bewezen wordt. Ik ben al zo lang bezig gerechtigheid te krijgen, we hebben alle bewijzen. Let maar op.”

Op de vraag waarom die bewijzen dan nog niet bij de rechter liggen, antwoordt advocaat Channa Samkalden dat er wel oudere getuigenverklaringen over omkoping door de Brits-Nederlandse energiereus zijn geleverd, uit een eerder proces. ,,Wellicht vindt de rechter dat deze verklaringen te oud zijn. Dat gaan we nu besturder