Webwinkels verdienen grof geld met alternatieve ‘anti-coronavaccins’: beschermstenen en aurasprays

‘Geneeskrachtige eigenschappen’

De steensoort shungiet, zo is te lezen op meerdere sites, zou afkomstig zijn van een meteoor waarvan de restanten alleen kunnen worden gevonden bij de kleine nederzetting Shunga in Karelië (Rusland). Al ruim 400 jaar wordt de steen geroemd vanwege ‘geneeskrachtige eigenschappen’. Zo zou shungiet elektromagnetische en andere straling tegenhouden, het immuunsysteem versterken, antibacteriële en -virale eigenschappen hebben en kalmte en troost bieden. De steen wordt ook wel ‘steen van leven’ genoemd. En dat alles is volgens een aantal aanbieders die Maalderink sprak, ook echt zo. ,,Ook werd bij corona nog heliotroop aanbevolen. Die edelsteen zou helpen bij het herstellen van ziektes en operaties. En ondersteunen of beschermen bij verkoudheid en griep.”

Omhulsel

En dan de auraspray met geuren van etherische oliën die een positief effect zouden hebben op lichaam en geest. Maalderink, uiterst kritisch: ,,Daarvan werd, zo bleek uit de telefoontjes, serieus beweerd dat het het onzichtbare ‘omhulsel’ of ‘schijnsel’ rond een lichaam vergroot. Wie de spray twee of drie keer per dag op spuit, zou een beschermend auraschild van minstens 1,5 meter kunnen krijgen. Groter dan de sociale afstand die door het RIVM en de regering wordt aanbevolen en verplicht. Die sprays zijn dus ook gevaarlijk. Mensen wanen zich er veilig of veiliger mee, maar de realiteit is anders.”

Maffia

Vol ongeloof hoorde Maalderink aan hoe stellig shungiet, heliotroop en de sprays worden aangeprezen. Zo vertelde een van de verkopers: ,,Je kunt de stenen ook in water doen en dat vervolgens ter bescherming drinken.” Of: ,,Er is nog een mooie shungietpiramide voor 79 euro beschikbaar.” En: ,,Het aura zorgt ervoor dat het virus zich niet prettig zal voelen in je lichaam.” Nog een andere, veelzeggende opmerking: ,,Ik durf deze producten niet op Facebook te zetten, want ze worden er direct afgehaald omdat ik niet bij de medische maffia hoor.” Eén van de aanbieders gebruikt de stenen of sprays zelf ook. ,,Die mooie regeltjes werken bij mij namelijk nooit.”



Maalderink herhaalt het nog maar eens. ,,Het is oppassen geblazen met die alternatieve middeltjes.” Zijn advies is dan ook: niet kopen en al helemaal niet denken dat het echt gaat helpen. Hij ergert zich groen en geel aan lieden die zich tijdens de coronacrisis willen verrijken. ,,Ik heb ook nog gevraagd of er garantie op de stenen en sprays zat. Dus of ik mijn geld kon terugkrijgen als ik toch ziek zou worden. Het antwoord was een voorspelbaar nee. Nog een reden om niet met die lieden in zee te gaan.”