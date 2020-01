Webcamdocent: ‘Ik wilde geen uitval, dus nu geef ik les van een afstandje’

Eigenlijk geldt op het Penta College Jacob van Liesveldt in Hellevoetsluis dat docenten voor 1 mei hun baan voor het volgende schooljaar moeten opzeggen. Maar in 2018 liep dat anders. In de eerste week van de zomervakantie, toen de leraren nog druk bezig waren met opruimen en afsluiten, klopte een economiedocent op de deur van rector Wim van den Eshof.



,,Hij zei: ‘Wim, ik ga ergens anders werken.’ Nou, dat was een onmogelijke situatie.’’ Drie weken eerder was zijn economiecollega al gekomen met een soortgelijk bericht. ,,Dat was de onthoofding van mijn sectie economie’’, zegt Van den Eshof. Want om in deze tijd met een tekort aan leraren middenin de zomervakantie nieuwe docenten te vinden is een crime.