We zitten in een woningcrisis: wiens schuld is dat?

Omstreden C2000 faalt wéér: agenten in nood bij vechtpar­tij in Brabant

Het C2000-communicatiesysteem van de politie heeft donderdagavond opnieuw gefaald. Bij een arrestatie van een doorrijder in het Brabantse Bergen op Zoom werd een agent in het gezicht gestompt. Het lukte agenten niet om via de meldkamer versterking te vragen, laat Maarten Brink van de gezamenlijke politievakbonden weten.