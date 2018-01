'We zijn niet alleen enorm geschrokken, maar ook heel boos'

Dankzij de buurvrouw ontsnapten Wieke en haar baby aan een ramp. Een grote eik van de gemeente belandde op hun huis in Sint-Michielsgestel. ,,We wilden hem al weghebben.''

Quote Le­vens­ge­vaar­lijk dat zulke grote bomen zo dicht op huizen staan Bram Dingemans, bewoner Verbouwereerd staat Bram Dingemans (34) naar zijn huis te kijken. Om hem heen rijden medewerkers van de groendienst en BrabantWater af en aan met graafmachines en hoogwerkers. De kluit van de enorme boom die op zijn huis viel, steekt een eind in de lucht. Daaraan de meterslange stam van de eik die de woning aan de Hemelrijkstraat doorkliefde.



Dingemans' vriendin Wieke en hun zeven weken oude baby waren vlak voor de boom omviel nog thuis. De buurvrouw kon hen net op tijd waarschuwen, waardoor niemand gewond raakte. ,,Ik ben zo snel als ik kon vanuit mijn werk naar hier gekomen, maar toen was het al gebeurd", vertelt de jonge vader hoofdschuddend. ,,Je gelooft je ogen niet. We woonden hier nog maar drie maanden met ons gezin, hadden net de hele boel verbouwd en pas ons tweede kindje gekregen. En nu dit. Levensgevaarlijk dat zulke grote bomen zo dicht op huizen staan. We hadden al een tijdlang zoiets van: die boom moet daar weg."

Waterleiding

De schade aan de woning is fors. De eik is met zijn volle gewicht bovenop het dak gevallen. De slaapkamers op de bovenverdieping zijn flink beschadigd. In de keuken priemt een stam door de muur. De werkelijke schade kan pas worden opgemeten als de boom door de brandweer is verwijderd. Ook de waterleiding in de straat werd geraakt; dertig tot veertig huishoudens in de straat zaten bijna de hele dag zonder water, aldus een medewerker van BrabantWater.

De boom is eigendom van de gemeente. Volgens Willy Ambrosius, de vader van de bewoonster, had het ongeluk voorkomen kunnen worden. ,,We zijn niet alleen geschrokken maar ook boos. Zo'n boom staat niet in één dag scheef. De vorige bewoner maakte zich al zorgen en heeft de gemeente meerdere keren gevraagd de boom te kappen. Daar is niets mee gedaan. Het is triest dat er eerst ongelukken moeten gebeuren.''

Ambrosius en zijn dochter hebben gistermiddag met burgemeester Jan Pommer gesproken. ,,Ik wil me er hard voor maken dat zoiets niet weer kan gebeuren.''

Aan de overzijde van de straat zijn kortgeleden nog wel bomen weggehaald, vertelt overbuurman Karel Broeren. ,,Die waren ziek. Daar ben ik blij om, anders waren die ook geheid omgegaan met de storm van vandaag.''

Schade

Wethouder Alexander van den Dungen betreurt het zeer dat dit gezin door een vallende boom is getroffen. ,,Vorig jaar zijn de bomen onderzocht en zijn deze veilig bevonden.''