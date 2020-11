We vroegen jullie waar je blij van wordt, die oproep leverde meer dan 600 reacties op

Ik had wel reacties verwacht, maar zo veel? Het is zo lief, zo grappig, zo mooi om te zien dat u allen behoefte hebt om de mooie of hoopgevende momenten in uw quarantaine-leven te delen. We besloten daarom voor vandaag al een stevige collage te maken van alles wat u me stuurde. En als u daar niet tussen staat: sorry, sorry, maar het is onmogelijk om alles af te drukken. Maar u bent gelezen. We horen u.