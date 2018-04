We verslikken ons vaker in iets geks: van bierdopje tot SpongeBob

Vooral kinderen staan erom bekend van alles gedachteloos in te slikken. Het is de angst van elke ouder wanneer een kind kuchend en met steeds groter wordende ogen voor je staat. Bij pinda's moeten wat dat betreft alle alarmsignalen afgaan. Nederlandse artsen waarschuwen daar herhaaldelijk voor. En een hedendaags gevaar zijn de knoopcelbatterijen , die kennelijk ook een grote aantrekkingskracht op kinderen hebben, maar in de ingewanden voor levensgevaarlijke problemen kunnen zorgen.

Tongpiercing

Ook op oudere leeftijd kunnen ogenschijnlijk leuke dingen tot gevaren leiden. Recent moest een meisje in het Groningse UMCG geopereerd worden omdat ze zes magneetjes in haar buik had. Ze mocht geen echte tongpiercing hebben, dus had ze er een gevonden die met magneetjes kon worden bevestigd. De dingen bleken bij het eten en drinken makkelijk los te schieten en kwamen in haar maag terecht. Door hun onderlinge aantrekkingskracht hadden die schade aan de darmen kunnen veroorzaken.

SpongeBob SquarePants

Er is meer: zoals een meisje in Istanboel dat een spijker had ingeslikt, wat pas dankzij een röntgenfoto werd ontdekt. Of de man die een trouwring wilde stelen en hem daarom in de winkel maar inslikte, iemand die een wieltje van een fidget spinner in de mond had gestopt, of een kind dat een poppetje van SpongeBob SquarePants in zijn keel bleek te hebben...