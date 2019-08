‘We moeten stoppen met ‘ik eerst’ op de weg’

Hij merkt het in zijn eigen werk, zegt Paul Broer, plaatsvervangend portefeuillehouder verkeer van de politie. ,,Laatst reed ik op de A15 richting Rotterdam: in uniform, maar met een onherkenbare politiewagen. Ineens haalde een Tesla met hoge snelheid rechts in.” De bestuurder toonde geen begrip dat hij aan de kant werd gezet. ,,Ik kan heel goed autorijden en met deze auto is een hoge snelheid geen probleem, vond hij.”



Was de verruwing lange tijd een gevoel, het is voor de politie tegenwoordig meetbaar. Het aantal gemelde verkeersruzies verdubbelde afgelopen vijf jaar van 3140 in 2013 naar 6340 vorig jaar, bleek uit door EenVandaag opgevraagde politiecijfers. Politiemensen kregen vorig jaar 824 maal met geweld in het verkeer te maken, 300 keer meer dan in 2017. Ook de honderden weginspecteurs Rijkswaterstaat krijgen vaak met agressie te maken als zij verkeersongelukken afhandelen. Ondertussen steeg het aantal verkeersdoden vorig jaar naar 678, een stijging van 11 procent.