We koersen af op een zomer vol wespen: ‘Echte overlastseizoen zal rond half juli beginnen’

met video LIVE | Blokkades blijven in stand na roerige dag, bekogelde ME zette traangas in

In onder meer Woereden, Nijkerk, Raalte, Oosterhout en Almere zijn er dinsdagochtend boerenacties gaande bij distributiecentra, waar vooral supermarkten de dupe van zijn. De politie deelde gisteren 200 boetes uit. In Heerenveen werd de politie bekogeld en greep de ME in, onder meer met traangas. Volg hier het laatste nieuws over de boerenprotesten in ons liveblog.

9:09