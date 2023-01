We hebben een gascrisis: hoe verstandig is het om de gaskraan in Groningen weer open te draaien?

'Allerlief­ste vriend' Willem (23) overlijdt na afvuren lichtkogel op Stille Oceaan: 'Het is zo pijnlijk’

Te midden van de besneeuwde bergtoppen in de Franse Alpen is het deze week elke dag om 19.00 uur een minuut lang doodstil. Zo'n duizend studenten van het Delftsch Studenten Corps (DSC) herdenken daarmee hun vriend Willem (23). Duizenden kilometers verderop, op een zeilboot in de Stille Oceaan, liet hij op de eerste dag van 2023 het leven. ,,Dat Willem zo is gegaan. Het is zo pijnlijk.”

0:59