We hebben de 30 graden aangetikt: in Brabant was het vandaag tropisch warm

De eerste plek waar de tropische 30 graden werd overschreden was het Achterhoekse dorp Hupsel, zo meldt Weerplaza. Dat gebeurde om 15.00 uur vanmiddag. Maar ook op het meetstation van Gilze-Rijen is de 30 graden aangetikt. Daarmee kent ook Brabant officieel een tropische dag. Mocht ook in De Bilt het kwik boven de 30 graden komen, dan spreken we van een landelijk tropische dag, maar zover kwam het maandag niet. De Bilt beleefde wel de warmste 28 mei sinds de metingen daar in 1901 begonnen. Op 21 van de 34 meetpunten van het KNMI is het op 28 mei nog nooit zo warm geweest als vandaag.

Pittige onweersbuien

De komende dagen blijft het warm met maxima van 25 tot 30 graden. De lucht wordt echter wel vochtiger en onstabieler, waardoor er vaker wolken te zien zullen zijn en de kans op regen en onweer toeneemt. Met name in het midden, oosten en zuiden wordt het weer daardoor onbestendiger. De grootste kans op pittige regen- en onweersbuien is dinsdagmiddag en -avond.



Tropische dagen in mei zijn niet uitzonderlijk. In mei 1976 werd het zelfs op sommige plaatsen in ons land op vier dagen tropisch warm (30 graden of hoger). Het record voor De Bilt staat op 3 tropische dagen en stamt uit 1922. Vorig jaar werd het op 17 mei voor het eerst tropisch warm.



Gemiddeld is het rond 12 juni voor het eerst ergens in Nederland tropisch warm. Dit jaar is dat dus ongeveer 2 weken eerder. In een normaal jaar komen landinwaarts 4 tot 6 tropische dagen voor, in de kustprovincies ongeveer 2.